Шмелькова Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмельков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмелькова Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмельков Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дулина Зинаида
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Выкса, город Выкса, Нижегородская область