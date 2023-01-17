Шмелькова Матрона Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелькова Матрона Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: Андрей

Мать: Поля

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмельков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмелькова Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмельков Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дулина Зинаида

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
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