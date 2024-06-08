Зайченко (Попова) ЛЕНА ВИКТОРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайченко (Попова) ЛЕНА ВИКТОРОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1967 г.р.

Дети

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайченко ОЛЕГ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
24.09.1991

Дочь: Зайченко НАДЕЖДА ОЛЕГОВНА

Отец ребёнка: Зайченко ОЛЕГ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
20.09.1993

Дочь: Зайченко ИРИНА ОЛЕГОВНА

Отец ребёнка: Зайченко ОЛЕГ ИВАНОВИЧ

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