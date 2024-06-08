Зайченко (Попова) ЛЕНА ВИКТОРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1991
Дочь: Зайченко НАДЕЖДА ОЛЕГОВНА
Отец ребёнка: Зайченко ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
20.09.1993
Дочь: Зайченко ИРИНА ОЛЕГОВНА
Отец ребёнка: Зайченко ОЛЕГ ИВАНОВИЧ