Игнатьев Михайло Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Игнатьев Яков Кирилович
Мать: Обрядина Марья Стафеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбина Марья Михайловна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Игнатьев Трифон Михайлович
Мать ребёнка: Рыбина Марья Михайловна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Игнатьева Васца Михайловна
Мать ребёнка: Рыбина Марья Михайловна
Смерть
Неизвестно