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Игнатьев Михайло Яковлевич

Место рождения

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Игнатьев Яков Кирилович

Мать: Обрядина Марья Стафеевна

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбина Марья Михайловна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Игнатьев Трифон Михайлович

Мать ребёнка: Рыбина Марья Михайловна

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Игнатьева Васца Михайловна

Мать ребёнка: Рыбина Марья Михайловна

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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