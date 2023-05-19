Пожидаева Неонила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожидаева Неонила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1628 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожидаев Анурий Никитин

Рождение ребёнка
Около 1648

Сын: Пожидаев Галактион Анурьев

Отец ребёнка: Пожидаев Анурий Никитин

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Пожидаев Петр Анурьев

Отец ребёнка: Пожидаев Анурий Никитин

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1652

Сын: Пожидаев Абрам Анурьев

Отец ребёнка: Пожидаев Анурий Никитин

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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