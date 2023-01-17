Терентьева (Филиппова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.07.1908
Дата смерти19.04.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1908
Отец: Филиппов Иван
Мать: Филиппова Акулина
Рождение ребёнка
14.03.1932
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Терентьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1934
Дочь: Кондыгина Ирина
Отец ребёнка: Терентьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1942
Дочь: Вокуева Анастасия
Отец ребёнка: Терентьев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терентьев Григорий
Отец ребёнка: Терентьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уразова Надежда
Отец ребёнка: Терентьев Михаил Иванович
Смерть
19.04.1993
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно