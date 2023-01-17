Терентьева (Филиппова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева (Филиппова) Анна Ивановна

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Место рождения

Ижма, Ижемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

25.07.1908

Дата смерти

19.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1908

Отец: Филиппов Иван

Мать: Филиппова Акулина

Ижма, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
14.03.1932

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Терентьев Михаил Иванович

Щучье, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
20.05.1934

Дочь: Кондыгина Ирина

Отец ребёнка: Терентьев Михаил Иванович

Щучье, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
01.01.1942

Дочь: Вокуева Анастасия

Отец ребёнка: Терентьев Михаил Иванович

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентьев Михаил Иванович

Щучье, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьев Григорий

Отец ребёнка: Терентьев Михаил Иванович

Щучье, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уразова Надежда

Отец ребёнка: Терентьев Михаил Иванович

Щучье, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
19.04.1993
Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
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