Бугаков (Bugakov) Израиль (Залманович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаков (Bugakov) Израиль (Залманович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1901

Дата смерти

09.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1901

Отец: Bugakov Zalman Elia

Мать: Бейля Янкель-Хаимовна

Рождение ребёнка
14.09.1929

Сын: Bugakov Илья Израилевич

Мать ребёнка: Bugakov Анна Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bugakov Анна Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.03.1968
Рига, Rīga
Похороны
12.03.1968
Рига, Rīga
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