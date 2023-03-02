Бугаков (Bugakov) Израиль (Залманович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1901
Дата смерти09.03.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1901
Отец: Bugakov Zalman Elia
Мать: Бейля Янкель-Хаимовна
Рождение ребёнка
14.09.1929
Мать ребёнка: Bugakov Анна Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Bugakov Анна Борисовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.03.1968
Похороны
12.03.1968