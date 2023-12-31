Мавра Фадеева
Место рожденияд. Яхонтовка
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Авдотья Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Данилов
д. Яхонтовка
Рождение ребёнка
1854
Сын: Николай Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Данилов
д. Яхонтовка
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Лизовета Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Данилов
д. Яхонтовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Данилов
Смерть
Неизвестно