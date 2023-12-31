Мавра Фадеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Фадеева

Место рождения

д. Яхонтовка

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Яхонтовка
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Авдотья Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Данилов

д. Яхонтовка
Рождение ребёнка
1854

Сын: Николай Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Данилов

д. Яхонтовка
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Лизовета Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Данилов

д. Яхонтовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Данилов

Смерть
Неизвестно
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