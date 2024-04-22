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Торопченов Петр Романов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

17.10.1837 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Торопченов Роман Миронов

Мать: Торопченова Марфа Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
11.01.1797

Жена: Торопченова Устинья Миняева

Рождение ребёнка
1800

Сын: Торопченов Николай Петров

Мать ребёнка: Торопченова Устинья Миняева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
15.06.1802

Сын: Торопченов Иван Петров

Мать ребёнка: Торопченова Устинья Миняева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
17.09.1804 ст.

Сын: Торопченов Федор Петров

Мать ребёнка: Торопченова Устинья Миняева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Торопченов Павел Петров

Мать ребёнка: Торопченова Устинья Миняева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Торопченов Яков Петров

Мать ребёнка: Торопченова Устинья Миняева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Торопченова Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Торопченова Устинья Миняева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
27.04.1831

Жена: Торопченова Фекла Михайлова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Торопченова Агафья Петрова

Мать ребёнка: Торопченова Фекла Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834

Дочь: Торопченова Аграфена Петрова

Мать ребёнка: Торопченова Фекла Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1835

Дочь: Торопченова Наталья Петрова

Мать ребёнка: Торопченова Фекла Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1837

Дочь: Торопченова Дарья Петрова

Мать ребёнка: Торопченова Фекла Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
17.10.1837 ст.
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1839

Сын: Торопченов Роман Петров

Мать ребёнка: Торопченова Фекла Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
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