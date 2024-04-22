Торопченов Петр Романов
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти17.10.1837 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
11.01.1797
Рождение ребёнка
1800
Сын: Торопченов Николай Петров
Мать ребёнка: Торопченова Устинья Миняева
Рождение ребёнка
15.06.1802
Мать ребёнка: Торопченова Устинья Миняева
Рождение ребёнка
17.09.1804 ст.
Мать ребёнка: Торопченова Устинья Миняева
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Торопченова Устинья Миняева
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Торопченова Устинья Миняева
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Торопченова Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Торопченова Устинья Миняева
Бракосочетание
27.04.1831
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Торопченова Агафья Петрова
Мать ребёнка: Торопченова Фекла Михайлова
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834
Дочь: Торопченова Аграфена Петрова
Мать ребёнка: Торопченова Фекла Михайлова
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1835
Дочь: Торопченова Наталья Петрова
Мать ребёнка: Торопченова Фекла Михайлова
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1837
Дочь: Торопченова Дарья Петрова
Мать ребёнка: Торопченова Фекла Михайлова
Смерть
17.10.1837 ст.
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1839
Мать ребёнка: Торопченова Фекла Михайлова