Черепанова (Змеева) Евдокия Михайловна 14.02.1850 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Черепанова (Змеева) Евдокия Михайловна

Место рождения

Богородск, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

14.02.1850 ст.

Дата смерти

16.11.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1850 ст.

Отец: Змеев Михаил Саввич

Мать: Змеева (Морозова) Фекла Трофимовна

Богородск, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
04.11.1870 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Мостовая, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.

Дочь: Черепанова Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Каменка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
С 1873 по 1877 ст.

Сын: Черепанов Иван Ефимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Каменка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.05.1874 ст.

Сын: Черепанов Семен Ефимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Каменка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.1875 ст.

Дочь: Чечушкова (Черепанова) Зиновия Ефимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Каменка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.06.1881 ст.

Дочь: Черепанова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Каменка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.10.1882 ст.

Сын: Черепанов Алексей Ефимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Каменка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1883 ст.

Сын: Черепанов Павел Ефимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Каменка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
До 1885 ст.

Сын: Черепанов Иосим Ефимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Каменка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
До 1885 ст.

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Каменка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.02.1885 ст.

Дочь: Черепанова (Черепанова) Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Каменка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.03.1889 ст.

Дочь: Черепанова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Каменка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
С 1893 по 1894 ст.

Сын: Черепанов Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Каменка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
16.11.1914 ст.
Усть-Каменка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
от старости 1914-1916 гг. Метрические книги Введенской церкви с. Мостовского Красноуфимского уезда Пермской губернии ГАПК Фонд № 719, Оп.6, Д. 248
Похороны
18.11.1914 ст.
Мостовая, Красноуфимский уезд, Пермская губерния

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