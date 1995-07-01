Кручинин Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1933
Дата смерти01.07.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933
Отец: Кручинин Семен
Мать: Кручинина Лидия
Рождение ребёнка
Около 1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
06.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Смерть
01.07.1995