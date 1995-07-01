Кручинин Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кручинин Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1933

Дата смерти

01.07.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1933

Отец: Кручинин Семен

Мать: Кручинина Лидия

Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
06.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Смерть
01.07.1995
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