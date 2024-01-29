Юшков Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1934
Дата смерти21.04.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юшкова Зинаида Михайловна
Акташ, Улаганский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
21.04.1974