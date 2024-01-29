Юшков Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшков Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1934

Дата смерти

21.04.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юшкова Зинаида Михайловна

Акташ, Улаганский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
21.04.1974

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