Соломонида Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломонида Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Борис Тиханович

Рождение ребёнка
21.12.1897

Дочь: (Телюкова) Анастасия Борисовна

Отец ребёнка: Телюков Борис Тиханович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1900

Дочь: (Телюкова) Анна Борисовна

Отец ребёнка: Телюков Борис Тиханович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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