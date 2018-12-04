Чернецкая (Трифонова) Тамара Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернецкая (Трифонова) Тамара Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1933

Дата смерти

04.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1933

Отец: Трифонов Илья Васильевич

Мать: Трифонова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
16.09.1951

Дочь: Половодова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Бабайлов Сергей Андреевич

Бракосочетание
1951

Муж: Бабайлов Сергей Андреевич

Бракосочетание
1956

Муж: Чернецкий Леонид Степанович

Рождение ребёнка
24.02.1957

Дочь: Дербышева Светлана Леонидовна

Отец ребёнка: Чернецкий Леонид Степанович

Смерть
04.12.2018
Бигила, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
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