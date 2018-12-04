Чернецкая (Трифонова) Тамара Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1933
Дата смерти04.12.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1933
Рождение ребёнка
16.09.1951
Дочь: Половодова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Бабайлов Сергей Андреевич
Бракосочетание
1951
Бракосочетание
1956
Рождение ребёнка
24.02.1957
Дочь: Дербышева Светлана Леонидовна
Отец ребёнка: Чернецкий Леонид Степанович
Смерть
04.12.2018
Бигила, Ярковский муниципальный район, Тюменская область