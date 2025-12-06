Стукалов Михаил Викторович 12.01.1981 — найти родственников по фамилии на Familio

Стукалов Михаил Викторович

Автор
МС
Стукалов М.

мужской, родился 12.01.1981

Мать
Стукалова (Щукова) Ефросиния Михайловна30.03.1957 г.р.
Супруги
Стукалова (Благова) Светлана Николаевна25.01.1981 г.р.
Дети
Стукалова (Стукалова) Софья Михайловна20.03.2007 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Стукалова (Щукова) Ефросиния Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стукалова (Благова) Светлана Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Рождение ребёнка
20.03.2007

Дочь: Стукалова (Стукалова) Софья Михайловна

Мать ребёнка: Изместьева (Бурляева) Елена Сергеевна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

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