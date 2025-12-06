Стукалов Михаил Викторович
мужской, родился 12.01.1981
МатьСтукалова (Щукова) Ефросиния Михайловна30.03.1957 г.р.
Супруги
Стукалова (Благова) Светлана Николаевна25.01.1981 г.р.
Дети
Стукалова (Стукалова) Софья Михайловна20.03.2007 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.03.2007
Дочь: Стукалова (Стукалова) Софья Михайловна
Мать ребёнка: Изместьева (Бурляева) Елена Сергеевна
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область