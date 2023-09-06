Клюев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюев Петр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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