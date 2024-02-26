Егор Евдокимов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Евдокимов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

До 1741

Пол

Мужской

Отец

До 1630 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Егорова (Вна)

Мать ребёнка: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Степан Егоров (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Михайла Егоров (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Григорий Егоров (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1741

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