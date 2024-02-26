Егор Евдокимов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиДо 1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Егорова (Вна)
Мать ребёнка: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1697
Сын: Степан Егоров (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Михайла Егоров (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Григорий Егоров (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1741