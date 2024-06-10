Рогова (Полторыхина) Евдокия Феоктистовна
Место рождения
Дата рождения?.09.1884
Дата смерти1938
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1884
Отец: Полторыхин Феоктист Епимахов
Мать: (Артемиева) Агафия
Бракосочетание
22.01.1903
есть МК
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Рогова (Рогова) Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Рогов Алексей Константинович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Прокудина (Рогова) Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Рогов Алексей Константинович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Черендеева (Рогова) София Алексеевна
Отец ребёнка: Рогов Алексей Константинович
Рождение ребёнка
28.02.1913
Отец ребёнка: Рогов Алексей Константинович
Смерть
1938