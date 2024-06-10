Рогова (Полторыхина) Евдокия Феоктистовна ?.09.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рогова (Полторыхина) Евдокия Феоктистовна

Место рождения

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

?.09.1884

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1884

Отец: Полторыхин Феоктист Епимахов

Мать: (Артемиева) Агафия

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
22.01.1903

Муж: Рогов Алексей Константинович

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
есть МК
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Рогова (Рогова) Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Рогов Алексей Константинович

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Прокудина (Рогова) Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Рогов Алексей Константинович

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Черендеева (Рогова) София Алексеевна

Отец ребёнка: Рогов Алексей Константинович

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.02.1913

Сын: Рогов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Рогов Алексей Константинович

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
1938
Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

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