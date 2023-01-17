Сайфутдинова Ямиля Мухаметхазиевна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Мухаметхази Мухаметшарипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайфутдинов Шамиль Йэлэевич
Отец ребёнка: Сайфутдинов Йэлэй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайфутдинов Галялетдин Йэлэевич
Отец ребёнка: Сайфутдинов Йэлэй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сайфутдинова Амина Йэлэевна
Отец ребёнка: Сайфутдинов Йэлэй
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сайфутдинов Йэлэй
Смерть
Неизвестно