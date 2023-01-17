Сайфутдинова Ямиля Мухаметхазиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфутдинова Ямиля Мухаметхазиевна

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Мухаметхази Мухаметшарипов

Мать: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфутдинов Шамиль Йэлэевич

Отец ребёнка: Сайфутдинов Йэлэй

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфутдинов Галялетдин Йэлэевич

Отец ребёнка: Сайфутдинов Йэлэй

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сайфутдинова Амина Йэлэевна

Отец ребёнка: Сайфутдинов Йэлэй

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайфутдинов Йэлэй

Смерть
Неизвестно
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