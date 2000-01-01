Гладышева Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладышева Анна Никитична

Гладышева Анна Никитична

avatar

Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1696 г.р.

Дети

Вычислено 1727 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1727

Сын: Гладышев Влас Фомич

Отец ребёнка: не указан

Нерчинский район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close