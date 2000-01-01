Гладышева Анна Никитична
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рожденияВычислено 1699
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1727
Сын: Гладышев Влас Фомич
Отец ребёнка: не указан
Нерчинский район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно