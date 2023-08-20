Радько Константин Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1944
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1944
Отец: Скрипников Владимир
Мать: Радько Евдакия Петровна
Рождение ребёнка
13.03.1968
Сын: Радько Сергей Константинович
Мать ребёнка: Радько Римма Семёновна
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Радько Александр Константинович
Мать ребёнка: Радько Римма Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Радько Римма Семёновна