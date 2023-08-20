Радько Константин Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радько Константин Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1944

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1944

Отец: Скрипников Владимир

Мать: Радько Евдакия Петровна

Рождение ребёнка
13.03.1968

Сын: Радько Сергей Константинович

Мать ребёнка: Радько Римма Семёновна

Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радько Александр Константинович

Мать ребёнка: Радько Римма Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радько Римма Семёновна

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