Кузьмич Василий Иванович
Место рожденияУкраина, с.Цебриково, Одесская обл.
Дата рождения06.12.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.12.1953
Отец: Кузьмич Иван Романович
Мать: Кузьмич Анна Архиповна
Украина, с.Цебриково, Одесская обл.
Бракосочетание
12.04.1975
г. Норильск
Рождение ребёнка
30.10.1975
Дочь: Кузьмич Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Кузьмич Татьяна Сергеевна
г. Норильск