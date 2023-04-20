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Кузьмич Василий Иванович

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Место рождения

Украина, с.Цебриково, Одесская обл.

Дата рождения

06.12.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1953

Отец: Кузьмич Иван Романович

Мать: Кузьмич Анна Архиповна

Украина, с.Цебриково, Одесская обл.
Бракосочетание
12.04.1975

Жена: Кузьмич Татьяна Сергеевна

г. Норильск
Рождение ребёнка
30.10.1975

Дочь: Кузьмич Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Кузьмич Татьяна Сергеевна

г. Норильск
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