Борисов Юрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1972
Дата смерти11.07.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисова Елена Николаевна
Матвеевка, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
11.07.2003