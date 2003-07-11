Борисов Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Юрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1972

Дата смерти

11.07.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Елена Николаевна

Матвеевка, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
11.07.2003
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