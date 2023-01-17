Хайруллина Танзиля Фаритовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.01.1989
Рождение ребёнка
11.01.1989
Дочь: Кадимова Миляуша Айратовна
Отец ребёнка: Хайруллин Айрат Рауфович
Рождение ребёнка
16.04.1993
Дочь: Хайруллина Файруза Айратовна
Отец ребёнка: Хайруллин Айрат Рауфович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан