Хайруллина Танзиля Фаритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллина Танзиля Фаритовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.01.1989

Муж: Хайруллин Айрат Рауфович

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1989

Дочь: Кадимова Миляуша Айратовна

Отец ребёнка: Хайруллин Айрат Рауфович

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1993

Дочь: Хайруллина Файруза Айратовна

Отец ребёнка: Хайруллин Айрат Рауфович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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