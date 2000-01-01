Принстер (Prinster) Мария Елизавета (Maria Elisabetha) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Принстер (Prinster) Мария Елизавета (Maria Elisabetha)

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Место рождения

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

06.09.1729

Дата смерти

24.03.1769

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1729

Отец: Принстер Иоганнес Петер

Мать: Хайнц Мария Катарина

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
06.09.1729
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
06.09.1729
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
?.02.1756

Муж: Фетш Иоганнес Лоренц

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
09.04.1761

Дочь: Фетш Мария Ева

Отец ребёнка: Фетш Иоганнес Лоренц

Нидербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
24.03.1769
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
25.03.1769
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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