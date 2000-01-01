Принстер (Prinster) Мария Елизавета (Maria Elisabetha)
Место рожденияНидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения06.09.1729
Дата смерти24.03.1769
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1729
Отец: Принстер Иоганнес Петер
Мать: Хайнц Мария Катарина
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
06.09.1729
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
06.09.1729
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
?.02.1756
Муж: Фетш Иоганнес Лоренц
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
09.04.1761
Дочь: Фетш Мария Ева
Отец ребёнка: Фетш Иоганнес Лоренц
Нидербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
24.03.1769
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
25.03.1769
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция