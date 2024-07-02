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Блинов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блинов Иван

Мать: Блинова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова (Силаева) Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Блинова (Силаева) Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Блинова (Силаева) Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Блинова (Силаева) Федосья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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