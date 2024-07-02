Блинов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Блинов Иван
Мать: Блинова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Блинова (Силаева) Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Блинова (Силаева) Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Блинова (Силаева) Федосья Васильевна
Смерть
Неизвестно