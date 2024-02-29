Пономарева (Юдина) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Юдина) Евдокия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

10.10.1899

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
25.01.1876

Муж: Пономарев Дмитрий Платонович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.04.1880

Сын: Пономарев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Платонович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.04.1882

Сын: Пономарев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Платонович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.03.1884

Дочь: (Пономарева) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Платонович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.03.1886

Сын: Пономарев Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Платонович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.08.1887

Сын: Пономарев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Платонович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
10.10.1899
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область

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