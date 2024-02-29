Пономарева (Юдина) Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти10.10.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1876
Рождение ребёнка
24.04.1880
Сын: Пономарев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Платонович
Рождение ребёнка
24.04.1882
Сын: Пономарев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Платонович
Рождение ребёнка
17.03.1884
Дочь: (Пономарева) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Платонович
Рождение ребёнка
02.03.1886
Сын: Пономарев Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Платонович
Рождение ребёнка
15.08.1887
Сын: Пономарев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Платонович
Смерть
10.10.1899