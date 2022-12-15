Алымов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1963
Дата смерти15.12.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Обь, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.12.2022
Обь, Новосибирская область