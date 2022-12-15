Алымов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алымов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1963

Дата смерти

15.12.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Обь, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.12.2022
Обь, Новосибирская область
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