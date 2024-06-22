Трубников Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубников Евгений Викторович
Мать ребёнка: Трубникова (Бормотова) Галина Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трубникова (Бормотова) Галина Ивановна
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно