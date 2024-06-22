Трубников Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубников Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трубников Иван Григорьевич

Мать: Трубникова Мария Ивановна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубников Евгений Викторович

Мать ребёнка: Трубникова (Бормотова) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
25.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трубникова (Бормотова) Галина Ивановна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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