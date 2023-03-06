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(Семка) Ирина Ивановна
(Семка) Ирина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1823
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Семка Иван Алексеевич
1790 г.р.
Мать
Степанида
1792 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец:
Семка Иван Алексеевич
Мать:
Степанида
Смерть
Неизвестно
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