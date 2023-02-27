Семененкова (Рогозина) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семененкова (Рогозина) Ирина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Рогозин Петр Кириллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Семененко Филипп

Отец ребёнка: Семененков Роман

Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Семененков Прокофий

Отец ребёнка: Семененков Роман

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семененков Роман

Смерть
Неизвестно
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