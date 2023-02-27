Семененкова (Рогозина) Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Рогозин Петр Кириллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Семененко Филипп
Отец ребёнка: Семененков Роман
Место жительства
1795
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
1803
Сын: Семененков Прокофий
Отец ребёнка: Семененков Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семененков Роман
Смерть
Неизвестно