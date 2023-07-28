Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Егоровна

Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артем Александрович

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ирина Артемьевна

Отец ребёнка: Артем Александрович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марфа Артемьевна

Отец ребёнка: Артем Александрович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.