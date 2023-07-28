Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артем Александрович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ирина Артемьевна
Отец ребёнка: Артем Александрович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марфа Артемьевна
Отец ребёнка: Артем Александрович
Смерть
Неизвестно