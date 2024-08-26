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Черножуков Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1927

Жена: Черножукова (Сычева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1928

Дочь: Белоножкина (Черножукова) Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Черножукова (Сычева) Мария Ивановна

Дорогобужская Ямская слобода, Бизюковская волость, Дорогобужский уезд
Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Черножуков Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Черножукова (Сычева) Мария Ивановна

Дорогобужская Ямская слобода, Бизюковская волость, Дорогобужский уезд
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Черножуков Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Черножукова (Сычева) Мария Ивановна

Дорогобужская Ямская слобода, Бизюковская волость, Дорогобужский уезд
Место жительства
Около 1941
Дорогобужская Ямская слобода, Бизюковская волость, Дорогобужский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1941

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Мать ребёнка: Черножукова (Сычева) Мария Ивановна

Дорогобужская Ямская слобода, Бизюковская волость, Дорогобужский уезд
Смерть
1942
Жарок, Киришский муниципальный район, Ленинградская область

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