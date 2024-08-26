Черножуков Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1927
Рождение ребёнка
01.05.1928
Дочь: Белоножкина (Черножукова) Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Черножукова (Сычева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Черножуков Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Черножукова (Сычева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Черножуков Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Черножукова (Сычева) Мария Ивановна
Место жительства
Около 1941
Рождение ребёнка
17.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черножукова (Сычева) Мария Ивановна
Смерть
1942
Жарок, Киришский муниципальный район, Ленинградская область