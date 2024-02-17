Репников Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репников Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1910

Сын: Репников Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Губачево, Путиловская волость, Весьегонский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокарева Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенатская Аграфена Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болтунова Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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