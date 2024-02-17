Репников Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.1910
Губачево, Путиловская волость, Весьегонский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокарева Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенатская Аграфена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болтунова Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно