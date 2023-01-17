Гульгайша Хайбулла(х) кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульгайша Хайбулла(х) кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хайбулла(х) Апуш у(г)лы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874 или 14.02.1876

Сын: Ахметшин Сафа (Мухаметсафа) Ахметшинович (Ахметша(х) у(г)лы)

Отец ребёнка: Ахметша(х) Саитягафар у(г)лы

Юлдашево, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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