Гульгайша Хайбулла(х) кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хайбулла(х) Апуш у(г)лы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874 или 14.02.1876
Сын: Ахметшин Сафа (Мухаметсафа) Ахметшинович (Ахметша(х) у(г)лы)
Отец ребёнка: Ахметша(х) Саитягафар у(г)лы
Юлдашево, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно