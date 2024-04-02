Васильев Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

1904 г.р.

Дети

1927 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Павел

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.1927

Сын: Васильев Всеволод

Мать ребёнка: Васильева Мария

Брянск
Рождение ребёнка
02.06.1931

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Васильева Мария

Брянск
Развод
Неизвестно

Жена: Васильева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Мария

Смерть
Неизвестно
с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл
Похороны
Неизвестно
кладбище с.Хвощевка
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