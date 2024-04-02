Васильев Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Павел
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.1927
Сын: Васильев Всеволод
Мать ребёнка: Васильева Мария
Брянск
Рождение ребёнка
02.06.1931
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Васильева Мария
Брянск
Развод
Неизвестно
Жена: Васильева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Мария
Смерть
Неизвестно
с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл
Похороны
Неизвестно
кладбище с.Хвощевка