Касимов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиМежду 1831 и 1847
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Касимов Иван
Рождение ребёнка
21.09.1821
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Восприемница Казака Казмы Астраухова жена Мария.
Рождение ребёнка
1825
Сын: Касимов Константин
Мать ребёнка: Аграфена
Военная служба
01.05.1829
Служба в армии | Выбыл на временную льготу | РГВИА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1831 и 1847