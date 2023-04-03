Касимов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Между 1831 и 1847

Пол

Мужской

Отец

1721 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1792 и 1797 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Касимов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1813 и 1819

Дочь: Мелания

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
21.09.1821

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Аграфена

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Восприемница Казака Казмы Астраухова жена Мария.
Рождение ребёнка
1825

Сын: Касимов Константин

Мать ребёнка: Аграфена

Военная служба
01.05.1829
Служба в армии | Выбыл на временную льготу | РГВИА
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1831 и 1847
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