Полянский Андрей Мокеев
Место рождения
Дата рождения10.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1877
Отец: Полянский Мокей Петров
Бракосочетание
28.01.1898
Рождение ребёнка
22.04.1908 ст.
Сын: Полянских Семен Андреевич
Мать ребёнка: Полянская (Помосова) Наталья Иванова
Рождение ребёнка
23.02.1910 ст.
Сын: Полянских Николай Андреевич
Мать ребёнка: Полянская (Помосова) Наталья Иванова
Рождение ребёнка
11.03.1914 ст.
Сын: Полянских Александр Андреевич
Мать ребёнка: Полянская (Помосова) Наталья Иванова
Смерть
Неизвестно