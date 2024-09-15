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Полянский Андрей Мокеев

Место рождения

Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

10.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1877

Отец: Полянский Мокей Петров

Мать: Полянская Ирина Стефанова

Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1898

Жена: Полянская (Помосова) Наталья Иванова

Рождение ребёнка
22.04.1908 ст.

Сын: Полянских Семен Андреевич

Мать ребёнка: Полянская (Помосова) Наталья Иванова

Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1910 ст.

Сын: Полянских Николай Андреевич

Мать ребёнка: Полянская (Помосова) Наталья Иванова

Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1914 ст.

Сын: Полянских Александр Андреевич

Мать ребёнка: Полянская (Помосова) Наталья Иванова

Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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