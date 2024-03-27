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Фазыйл Искандер Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Искандер Ягофар Улы

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1842

Сын: Хасан

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аглям

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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