Фазыйл Искандер Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Искандер Ягофар Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1842
Сын: Хасан
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аглям
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно