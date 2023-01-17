Ососков Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
03.05.1942
Приозерный РВК, Архангельская обл., Приозерный р-н
Военная награда
22.12.1942
Медаль «За оборону Ленинграда» Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР от 22.12.1942
Военная награда
23.12.1944
Орден Красной Звезды Приказ подразделения №16/н от 23.12.1944 Издан: 2 тгабрр 18 адп РГК 2 Белорусского фронта
Военная награда
31.07.1945
Медаль «За отвагу» Приказ подразделения № 792/н от 31.07.1945 Издан: ВС 8 гв. А
Рождение ребёнка
07.07.1946
Дочь: Волох Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Марковская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно