Ганичев-Миров Федор Сосипатрович
Место рождения
Дата рождения13.02.1884 ст.
Дата смерти01.12.1884 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
13.02.1884 ст.
Отец: Ганичев-Миров Сосипатр Петрович
Мать: Акулина Павловна
дер. Голенина кр-нин Сосипатр Петров и законная жена его Акулина Павлова, оба правосл. Воспр.: той же дер. кр-нин Яков Сосипатров. Крещ.: свящ. Павел Левитский с псаломщ. Яковом Одинцовым.
Смерть
01.12.1884 ст.
Дер. Голенина кр-нина Сосипатра Петрова Мирова сын Феодор, 10 мес, от простуды. Погреб.: псаломщик Александр Мауринов, на приходском кладбище.