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Ганичев-Миров Федор Сосипатрович

Место рождения

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

13.02.1884 ст.

Дата смерти

01.12.1884 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1884 ст.

Отец: Ганичев-Миров Сосипатр Петрович

Мать: Акулина Павловна

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
дер. Голенина кр-нин Сосипатр Петров и законная жена его Акулина Павлова, оба правосл. Воспр.: той же дер. кр-нин Яков Сосипатров. Крещ.: свящ. Павел Левитский с псаломщ. Яковом Одинцовым.
Смерть
01.12.1884 ст.
Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Дер. Голенина кр-нина Сосипатра Петрова Мирова сын Феодор, 10 мес, от простуды. Погреб.: псаломщик Александр Мауринов, на приходском кладбище.
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