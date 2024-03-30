Дугина (Юшкова) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1941
Дата смерти31.12.1994
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дугина Людмила Александровна
Отец ребёнка: Дугин Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дугин Валерий Александрович
Отец ребёнка: Дугин Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дугина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Дугин Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дугина Анна Александровна
Отец ребёнка: Дугин Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дугина Елена Александровна
Отец ребёнка: Дугин Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дугина Вера Александровна
Отец ребёнка: Дугин Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1994