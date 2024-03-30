Дугина (Юшкова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дугина (Юшкова) Надежда Васильевна

Место рождения

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

10.09.1941

Дата смерти

31.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1941

Отец: Юшков Василий Трофимович

Мать: Юшкова Елизавета Викторовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дугина Людмила Александровна

Отец ребёнка: Дугин Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дугин Валерий Александрович

Отец ребёнка: Дугин Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дугина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Дугин Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дугина Анна Александровна

Отец ребёнка: Дугин Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дугина Елена Александровна

Отец ребёнка: Дугин Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дугина Вера Александровна

Отец ребёнка: Дугин Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дугин Александр Петрович

Смерть
31.12.1994
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
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