Сорокина (Курочкина) Фрумма-Хася Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Хроменок (Сорокина) Елена Семёновна
Отец ребёнка: Сорочкин Семён Иосифович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Тимошенко (Сорокина) Алиса Семёновна
Отец ребёнка: Сорочкин Семён Иосифович
Смерть
Неизвестно