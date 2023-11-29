Сорокина (Курочкина) Фрумма-Хася Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Курочкина) Фрумма-Хася Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорочкин Семён Иосифович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Хроменок (Сорокина) Елена Семёновна

Отец ребёнка: Сорочкин Семён Иосифович

Лубны, Полтавська область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Тимошенко (Сорокина) Алиса Семёновна

Отец ребёнка: Сорочкин Семён Иосифович

Лубны, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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