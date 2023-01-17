Фешин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения26.10.1881
Дата смерти05.10.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1900 по 1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1910 по 1916
Место жительства
С 1923 по 1934
Нью-Йорк, США
Смерть
05.10.1955
Санта-Моника, США