Фешин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фешин Николай Иванович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.10.1881

Дата смерти

05.10.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1900 по 1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1910 по 1916
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1923 по 1934
Нью-Йорк, США
Смерть
05.10.1955
Санта-Моника, США
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