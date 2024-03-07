Шайхисламов Артур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.07.2000
Дочь: Шайхисламова Анастасия Артуровна
Мать ребёнка: Резвых Анна Владимировна
Рождение ребёнка
25.04.2002
Сын: Шайхисламов Артем Артурович
Мать ребёнка: Резвых Анна Владимировна
Рождение ребёнка
19.10.2009
Дочь: Шайхисламова Алена Артуровна
Мать ребёнка: Резвых Анна Владимировна
Рождение ребёнка
?.07.2022
Дочь: Шайхисламова Дарина Артуровна
Мать ребёнка: Резвых Анна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резвых Анна Владимировна