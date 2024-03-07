Шайхисламов Артур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайхисламов Артур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.2000

Дочь: Шайхисламова Анастасия Артуровна

Мать ребёнка: Резвых Анна Владимировна

Рождение ребёнка
25.04.2002

Сын: Шайхисламов Артем Артурович

Мать ребёнка: Резвых Анна Владимировна

Рождение ребёнка
19.10.2009

Дочь: Шайхисламова Алена Артуровна

Мать ребёнка: Резвых Анна Владимировна

Рождение ребёнка
?.07.2022

Дочь: Шайхисламова Дарина Артуровна

Мать ребёнка: Резвых Анна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резвых Анна Владимировна

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