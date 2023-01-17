Гайфетдинова Айсылу Файзулхаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайфетдинова Айсылу Файзулхаковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.06.1948

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Файзулхак

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1933

Сын: Гайфутдинов Минназал Шарафиевич

Отец ребёнка: Гайфетдинов Шарафи

Чубуклы, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1941

Сын: Гайфутдинов Ильхам Шарафутдинович

Отец ребёнка: Гайфетдинов Шарафи

Чубуклы, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайфетдинов Шарафи

Смерть
04.06.1948
Чубуклы, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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