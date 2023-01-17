Гайфетдинова Айсылу Файзулхаковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.06.1948
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Файзулхак
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1933
Сын: Гайфутдинов Минназал Шарафиевич
Отец ребёнка: Гайфетдинов Шарафи
Рождение ребёнка
27.02.1941
Сын: Гайфутдинов Ильхам Шарафутдинович
Отец ребёнка: Гайфетдинов Шарафи
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гайфетдинов Шарафи
Смерть
04.06.1948