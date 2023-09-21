Шевяков Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти29.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
23.12.1912
Сын: Шевяков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Пешкова Наталья Филипповна
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.11.1914
Сын: Шевяков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Пешкова Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
14.11.1916 ст.
Мать ребёнка: Пешкова Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
23.03.1919
Дочь: Шевякова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Пешкова Наталья Филипповна
Смерть
29.11.1942