Шевяков Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевяков Николай Егорович

Шевяков Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

29.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Шевяков Егор/Георгий Петров

Мать: Шевякова Анастасия Родионова

Рождение ребёнка
23.12.1912

Сын: Шевяков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Пешкова Наталья Филипповна

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.11.1914

Сын: Шевяков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Пешкова Наталья Филипповна

Рождение ребёнка
14.11.1916 ст.

Сын: Шевяков Иоанн Николаев

Мать ребёнка: Пешкова Наталья Филипповна

Рождение ребёнка
23.03.1919

Дочь: Шевякова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Пешкова Наталья Филипповна

Смерть
29.11.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close