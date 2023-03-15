Русских (Слаутина) Александра Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.?
Отец: Слаутин Юрий Николаевич
Мать: Слаутина Ольга
Рождение ребёнка
29.09.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Русских Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Русских Александр
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область