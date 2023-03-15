Русских (Слаутина) Александра Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русских (Слаутина) Александра Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.?

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1962 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.?

Отец: Слаутин Юрий Николаевич

Мать: Слаутина Ольга

Рождение ребёнка
29.09.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Русских Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русских Александр

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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