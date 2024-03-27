Аносова (Баталова) Настасья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1940
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
1924
Сын: Аносов Илья Петрович
Отец ребёнка: Аносов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
14.03.1925
Дочь: Аносов Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Аносов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
14.03.1925
Отец ребёнка: Аносов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
07.09.1936
Дочь: Евсевлеев Анна Петровна
Отец ребёнка: Аносов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Аносова Любовь Петровна/Матвеевна
Отец ребёнка: Аносов Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940