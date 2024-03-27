Аносова (Баталова) Настасья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аносова (Баталова) Настасья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Баталов Борис Михайлович

Мать: Баталова Настасья Михайловна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Аносов Илья Петрович

Отец ребёнка: Аносов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
14.03.1925

Дочь: Аносов Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Аносов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
14.03.1925

Сын: Аносов Василий Петрович

Отец ребёнка: Аносов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
07.09.1936

Дочь: Евсевлеев Анна Петровна

Отец ребёнка: Аносов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Аносова Любовь Петровна/Матвеевна

Отец ребёнка: Аносов Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аносов Петр Васильевич

Смерть
1940
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