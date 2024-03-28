Сафонова Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Сафонов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Сафонов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Сафонова) Марья Михайловна
Отец ребёнка: Сафонов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Сафонова) Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Сафонов Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно