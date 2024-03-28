Сафонова Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Сафонов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Сафонов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Сафонова) Марья Михайловна

Отец ребёнка: Сафонов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Сафонова) Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Сафонов Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно

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