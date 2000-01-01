Силин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

12.07.1977

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Силин Иван

Мать: Силина Любовь Андреевна

Смерть
12.07.1977
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